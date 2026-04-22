日本上陸バイクブランド「ベンダ」と「モルビデリ」 ベンダ ナポレオンボブ250｜Benda Napoleon Bob 250 アフターパーツメーカーとして、バイクライドを快適にするアイテムの数々を展示しているプロト。しかし今回は例年とやや趣が異なり、今期から導入予定の車両ブランド2社のモデルを大々的に披露する構成となった。これにより多くの来場者が足を運び、例年以上の賑わいを見せていた。その新たなブ