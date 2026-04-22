ID.3より速い動力性能は普段使いで不満なしバッテリーEV版のE-テンスが追加された、DS No4。以前からDSは快適性を重んじてきたから、洗練された電動パワートレインも、パフォーマンス重視ということはない。【画像】目的地を安楽に目指せる新チョイスNo4サイズの近いEVはコレNo8とDS 19も全148枚それでも、1793kgの車重に213psの最高出力で、普段使いでは不満のない動力性能を叶えている。0-100km/h加速は7.1秒で処理し、