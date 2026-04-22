神田真人氏【マニラ共同】アジア開発銀行（ADB、本部マニラ）の神田真人総裁は22日、任期満了に伴う総裁選へ、再選に向け立候補する意向を表明した。ADBが発表した。神田氏は、再選されれば「直面する課題からわれわれの地域を守るために迅速に行動する」と意欲を示した。現在の任期は11月23日まで。片山さつき財務相は22日、財務省内で記者団の取材に応じ、神田氏について「国際金融全般に非常に詳しいし、実務的に動ける人だ