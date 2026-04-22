◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(22日、横浜スタジアム)阪神が初回に4点の先制を許しました。阪神先発の茨木秀俊投手は初回、先頭にツーベースを許すと、2番・牧秀悟選手にもツーベースを浴び2塁3塁のピンチを招きます。続くヒュンメル選手は空振り三振にとりますが、4番・佐野恵太選手には初球のストレートをセンターに返され2点の先制を許しました。さらに2本のヒットで満塁となると戸柱恭孝選手にはセンター前へ落とされヒット