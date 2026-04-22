俳優堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜午後2時）に生出演。水曜パーソナリティの東京03飯塚悟志と20年来の知り合いでゲスト出演し、出会いはいきつけのファミリーレストランだったことを明かした。堺との出会いについて飯塚は「われわれ結成当初前ですよ。使っていたファミレスが一緒だったんですよ、そもそも」と話した。堺が「僕が朝ドラの台本を覚えてるときにひとつ向こうのテーブルに2人がいたの。飯塚さ