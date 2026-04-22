クマの活動が活発化する中、鹿角市は県や警察、猟友会などと連携したクマの捕獲訓練を行いました。訓練には今年度、鹿角市が採用した“公務員ハンター”も加わり、迅速な捕獲のための手順を確認しました。「草地にクマ1頭が静態している様子が目撃されています」訓練は鹿角市中心部にクマが出没した想定で行われました。「軽トラをここに置いてそばに寄せて、上から、（射撃角度を）とりたいと思います」今年度、鹿角市から