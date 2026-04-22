20日に三陸沖で発生した大地震の影響が続いています。水道水に濁りが発生していた能代市では22日、市内7つの小中学校で給食の提供が停止となりました。水の濁りはおおむね解消されていて、市は23日に提供を再開する方針です。能代市によりますと、水道水の濁りは河戸川、浅内、それに東能代の各地区で発生しました。市は20日夕方に発生した三陸沖の大地震が影響したとみて、水道水を貯めている施設の水の入れ替えなどを行いました