ロータリー×ハイブリッドが示した“4シータースポーツ”の思想自動車の世界では、その時代ごとの価値観や技術の進歩を反映したコンセプトカーが数多く登場してきました。なかでも、マツダがかつて発表した「先駆」は、単なる未来予想図にとどまらず、同社の方向性や思想を強く打ち出した一台として知られています。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ斬新「“4人乗り”スポーツカー」の姿です！ 画像を見る！（19枚）この