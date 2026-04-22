バンダイナムコエンターテインメントは、対戦格闘ゲーム『ドラゴンボール ファイターズ』の新DLCプレイアブルキャラクター「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」を収録したDLC「DAIMAパック」の配信を、4月22日に開始した。 【画像あり】『ドラゴンボールDAIMA』のクライマックスで登場した姿が参戦 『ドラゴンボール ファイターズ』は、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Se