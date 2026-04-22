日本スケート連盟は22日、都内で今季の優秀選手表彰祝賀会を開催した。2月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュア・ペアで金メダルを獲得した愛称“りくりゅう”の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が最優秀賞に相当するJOC杯を2年連続で受賞。また、東京運動記者クラブ・スケート分科会が選出する「スケーター・オブ・ザ・イヤー」にも選ばれ、2冠を達成した。壇上で賞状やパネル写真などを受け取った三浦は「素敵な賞を