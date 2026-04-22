バスケットボールB1滋賀は22日、公式SNSを更新。試合中に関係者へ攻撃的なヤジが向けられているとして配慮を呼びかけた。クラブの公式Xで「いつもホームゲーム運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 シーズンを通して、試合がヒートアップした際に、試合関係者へ向けられる攻撃的な野次について、周囲で観戦されている方々から『不安を感じる』とのお声をいただいております」と報告。「熱い声援は、