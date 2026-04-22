競歩2種目でアジア大会代表に内定した梅野倖子（23、LOCOK）が21日、所属するLOCOK陸上競技クラブの新体制発表会見に出席した。【写真を見る】梅野選手と岡田監督の会見の様子会見のはじめ、梅野は元TBSアナウンサーで同クラブのゼネラルマネージャーを務める石井大裕氏（40）や1日付で監督に就任した岡田久美子氏（34）と共に登壇。「競技人生においての最大の目標は、やっぱりオリンピック、世界陸上でメダルを獲得することです