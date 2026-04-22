ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は2日目を終えた。2日目10R、6号艇の赤岩善生（50＝愛知）はスローの5コースに潜り込み、単騎ダッシュの今垣に合わせて握りマイから2着を確保した。「6号艇で2着、良かった。朝から部品交換と試運転を繰り返して現時点でのベストで戦えた。最初よりは良くなっているし、今節では一番良かった。それでも中堅だけどね」懸命の作業が実って、外からでも戦える