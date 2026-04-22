映画「グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション」（５月８日公開）のプレミア試写会が２１日に東京都内で行われ、宣伝イリュージョニストとしてＭｒ．マリック（７７）が登場した。久々の公式の場に姿を見せた。黒髪とシルバーヘアがストライプになった謎の髪型で、年齢不詳。お金を増やす奇術や、共演したガンバレルーヤ・よしこを浮遊させるハンドパワーも。最近は、バラエティー番組に出演してお笑いの才能