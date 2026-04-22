アメリカとイランの再協議が不透明な中、ホルムズ海峡ではイランの革命防衛隊とみられる無線が海峡を通過しようとする船に引き返すよう命じるなど緊迫した状態が続いています。【映像】「直ちに引き返せ」ホルムズ海峡で警告無線革命防衛隊海軍とみられる無線「こちらは革命防衛隊海軍。船長、貴船がホルムズ海峡を通過する許可は一切ない。直ちに出発地点へ引き返すよう命じる。直ちに出発地点へ引き返すよう命じる。命令に従わ