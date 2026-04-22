被害を訴える男性が手に持つのは、ポケモンカード通称「ポケカ」です。その価値はどれほどなのでしょうか。男性はこうした「ポケカ」をとあるカードショップに売却。「シャワーズ」と呼ばれるポケモンのカードには、100万円もの値がつけられていました。売却したのは合わせて9枚。ところが、その全額が支払われていないというのです。165万円あまりの被害を訴える男性：買い取り額165万6000円、結局振り込まれなかった。“計画倒産