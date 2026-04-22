明光ネットワークジャパンは4月20日、「私立高校無償化に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年4月10日〜4月14日、2026年4月に私立高校へ入学した新高校1年生の保護者450名を対象にインターネットで行われた。○私立無償化で進路選択に変化私立高校無償化制度がなかった場合、お子さまの進学先は変わっていたと思いますか。(n=450、単一回答方式)2026年4月に私立高校へ入学した新高校1年生の保護者450名を対象に、私立高