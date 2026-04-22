ファイターズ スポーツ&エンターテイメントは5月1日、「七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス」の営業をエスコンフィールドHOKKAIDO(北海道北広島市)2階で開始する。七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス今年は「利尻らーめん味楽」「まるはBEYOND」が新規出店し、7月25日からは一部店舗の入替えも予定している。さらに、エリア内にはテーブル席を増設し200席を用意。できたて熱々の一杯を、家族やグループでも楽しめる。七つ星横丁 裏