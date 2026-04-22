2016年4月21日に57歳の若さで急逝したプリンス（Prince）。彼の没後10年にあたる今年4月21日、ザ・ルーツのドラマーであるクエストラヴが、自身の愛するプリンスの名曲100選のリストを米Rolling Stone誌に特別寄稿。その上位10曲の日本語版を先行してお届けする（※完全翻訳版は後日公開予定）。僕は、たとえ対象を愛していたとしても、この種のリストを作るのが大嫌いだ。それは、これまでの人生で吸った空気の中で「どの息が一番