リスクモンスターは4月21日、「子ども・孫に勤めてほしい企業」調査の結果を発表した。調査は2025年12月15日〜17日、未成年の子・または孫をもつ20〜69歳の男女800名を対象に、インターネットで行われた。○公務員人気が継続、製造業・総合商社も存在感第1位は「地方公務員」(回答率11.4%)となった。次いで、2位「国家公務員」、「トヨタ自動車」(同9.0%)、4位「任天堂」(同6.6%)、5位「全日本空輸(ANA)」(同4.6%)、6位「グーグル(