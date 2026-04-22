星野リゾートはこのほど、九州・山口エリアにおける今後の事業展開を発表した。九州・山口エリアにおける星野リゾートの運営施設(開業予定を含む)同社は九州・山口エリアにおける拠点展開を加速させる。2025年12月に開業した「リゾナーレ下関」(山口県下関市)を皮切りに、2026年7月には福岡県北九州市に「BEB5門司港 by 星野リゾート」、2027年夏には佐賀県嬉野市に温泉旅館「界 嬉野」の開業が予定されている。これにより、同エリ