プルデンシャル生命保険は2026年4月22日、社員・元社員による計30億円の金銭不祥事を受けて行っていた90日間の新規営業自粛について、さらに180日間延長すると発表した。同日の会見で得丸博充代表取締役社長は、「現時点では、目指すべきライフプランナー像を会社として、十分に担保できる状態に至っていないと判断した」と説明した。「仕組みを整えるだけでは一人一人の意識や行動が直ちに変わるわけではない」得丸氏は会見で、18