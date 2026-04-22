ドライブの途中に立ち寄る場所として親しまれる「道の駅」。その役割が今、少しずつ変わり始めているといいます。一体どういう事なのか取材しました。☆☆☆☆兵庫県佐用町にある「道の駅 宿場町ひらふく」の駅長である真岡伯好さんによると、休憩や買い物だけでなく“地域を巡る起点”としての機能が求められるようになりつつあるのだとか。道の駅宿場町ひらふく「平福という地は、佐用町の中でも重要な観光ポイントです。し