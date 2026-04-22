■これまでのあらすじ鋭斗の人生は順風満帆だった。人望が厚く、順調に出世を続け、すべてが計画通り進んでいると思われたはずが、それを乱すように妻が家を出て行ってしまった。20年前、自分にふさわしい女と結婚して子どもを持つために目を付けたのが絵美だったのだ。食事会で初めて見た瞬間「いいな、俺の隣にいるのにふさわしい女」と思った。素材がいいのに地味。聡明そうだが、生意気ではない。話しかけると、彼女は丁寧だっ