欧州株騰落銘柄数が拮抗、様子見ムード広がる 東京時間17:45現在 英ＦＴＳＥ100 10499.78（+1.69+0.02%） 独ＤＡＸ24261.68（-9.19-0.04%） 仏ＣＡＣ40 8217.92（-17.80-0.21%） スイスＳＭＩ 13157.06（+22.92+0.17%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:45現在 ダウ平均先物JUN 26月限49513.00（+174.00+0.35%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限71