リニア新幹線を巡る静岡県とJR東海との対話が完了したことを受けて、JR東海は22日、5月26日と27日、静岡市で初めて住民向けの説明会を開くと発表しました。リニア静岡工区を巡っては3月、県とJR東海との間で対話が完了しました。これを受け、JR東海の丹羽社長は、大井川流域の8市2町に加え、トンネル工事が行われる静岡市でも住民説明会を行う方針を示していました。静岡市での住民説明会は5月26日と27日の2日間の日程で行われ、来