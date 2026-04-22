（新静岡セノバ前から中継佐藤 優里 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（佐藤 優里 アナウンサー）「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回、紹介していただけるのは「食鮮館タイヨー 高松店」店長の木川さんです。おすすめの野菜こちら「ナス」です。松浦さん