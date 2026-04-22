◆パ・リーグロッテ―オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・大城滉二内野手が初回に交代した。１死から右中間へ二塁打を放ち、走塁時に下半身を負傷。二塁ベース付近で倒れ込み、トレーナーに抱えられながらベンチへ戻った。プロ１１年目の今季はここまで１０試合に出場。貴重なつなぎ役として欠かせなかった。代走にはシーモアが送られた。