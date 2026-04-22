１３日、白銀有色集団傘下の銅業公司の正門。（ドローンから、白銀＝新華社記者／郎兵兵）【新華社白銀4月22日】中国甘粛省白銀市は「銅の街」として知られ、国内有数の非鉄金属工業拠点の一つとされる。同市はここ数年、産業チェーンの強化を軸に非鉄金属産業の拡大を進めている。地元では、伝統的な製錬企業の高付加価値化、スマート化、グリーン（環境配慮）型への転換と高度化を進め、古い工業基地に新たな活力をもたらし