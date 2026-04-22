きょう午後2時前、岩手県大槌町で、のり面が燃える火事がありました。火は住宅を含む5棟に燃え移り、現在、住宅北側の山林にも火が燃え広がっているということです。この火事を受けて、きょう午後4時に岩手県は災害特別警戒本部を設置しました。また、大槌町内では吉里吉里トンネル付近でも山林火災が発生しています。