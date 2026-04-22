私たちが日ごろ目にする世界地図ですが、アフリカの国々から「実際のアフリカはもっと大きい！」という声が出ていて、国連の場で世界地図が論争になりそうな事態となっています。こちらは日本も含め、世界中で広く使用されているメルカトル図法の地図。この地図では、北米やヨーロッパのように緯度が高いところでは距離や面積が拡大されます。ところが、低緯度のアフリカや南米は縮小されてしまいます。このため、アフリカ諸国から