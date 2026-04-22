岩手県大槌町内の2か所で火災が発生し、うち1か所では住宅を含む複数の建物にも延焼し、消火活動が続いています。警察と消防によりますと、22日午後2時ごろ、大槌町小鎚で「のり面が燃えている」と119番通報がありました。火事はのり面から付近の住宅を含む建物少なくとも5棟に延焼し、さらに北側の山林にも燃え広がっているということです。また、大槌町大槌でも山林火災が発生しているということです。これまでのところ、これら