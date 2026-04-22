『M-1グランプリ2025』準優勝で一躍注目を集めたお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が21日、テレ東トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）に出演。ブレイク後の給料事情を語った。【写真】ドラマ会見中にも関わらず…渡辺銀次への愛を語る人気俳優番組内でブレイク後の日々についてMCのオードリー若林正恭から「忙しくなって、まだ何ヶ月じゃん？口座、びっくりしなかった？」と問われた渡辺は「しました」と