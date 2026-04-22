今年2月ミラノ・コルティナオリンピックでペアとして日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来さんと木原龍一さんが22日、今年度の「スケーター・オブ・ザ・イヤー」を受賞。その表彰式では、困る三浦選手を救う木原選手の姿もありました。都内で令和7年度優秀選手表彰祝賀会が開かれ、2月のオリンピックで活躍した選手らが出席。りくりゅうペアは、オリンピックのペアで初の金メダル、団体戦での活躍を評価さ