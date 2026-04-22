木曜日にかけて、西日本から東日本を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側では雨脚の強まる所がある見込みです。西日本や東日本は気温があまり上がらず、日中もひんやりする所がありそうです。【CGで見る】関東でも昼前から雨に？あすの降水予想シミュレーション太平洋側で雨脚強まる所も水曜日は低気圧や前線、湿った空気の影響で、西から雨雲が広がっています。九州では木曜日の朝にかけて発達した雨雲がかかり、激しい雷