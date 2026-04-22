福島県と国土交通省は22日、東日本大震災犠牲者の追悼と、震災と東京電力福島第1原発事故の教訓継承を目的に整備する「福島県復興祈念公園」（同県浪江町、双葉町）の25日開園を延期すると発表した。青森県で20日、最大震度5強の地震を観測し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が出ているため。福島県と国交省によると、公園が津波浸水想定区域に位置する上、開園式に多くの参加者が見込まれ、安全確保に懸念が残るとして延