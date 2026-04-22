【キーウ共同】米ニューヨーク・タイムズ紙は21日、ウクライナが激戦地の東部ドンバス地域（ドネツク、ルハンスク両州）の一部をドナルド・トランプ米大統領にちなみ「ドニーランド」と呼称することを米国に提案したと報じた。ロシアはドンバス割譲を求めており、ウクライナは米国を味方につけて要求を押し返すため、トランプ氏の「虚栄心」に訴える狙いだという。米国が仲介する和平交渉に詳しい複数の関係者の話としている。