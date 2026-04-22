Jリーグの湘南、G大阪、山口、福岡、北九州の5クラブは22日、株式会社shikakeruとともに、次世代の人財育成プログラム「サステナビリティトレーニングセンター（通称サストレ）」を全国展開していく「サストレジャパンプロジェクト」の共同記者発表会を行った。「サストレ」は、日本各地のプロサッカークラブをハブとして、高学年を中心とした小学生と企業、自治体がつながり、主に探究学習の授業の中で、持続可能なまちづくり