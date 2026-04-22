AIの爆発的な普及を背景に、アメリカ各地でデータセンターの建設が加速している。とりわけ世界のデータセンターの約13％が集中するバージニア州北部では、住宅地や学校の近くに巨大施設が立ち並び、電力インフラや環境への影響、説明不足を訴える住民との間で摩擦が表面化している。一方で、事業者側も最新の技術や地域貢献を打ち出し、共存の道を模索する。AI時代を陰で支える拠点で何が起きているのか。建設ラッシュの最前線を現