２２日午後、岩手県大槌町の山林２か所で火災が相次いで発生した。地元消防が消火にあたっているが、午後８時現在で計約１０９ヘクタールが焼損。県は、自衛隊に災害派遣を要請した。町は周辺地域に避難指示を出し、午後９時現在で約２２０人が避難している。けが人は確認されていない。最初の火災は、三陸鉄道大槌駅から北西約８キロの小鎚（こづち）地区で起きた。午後１時５５分頃、住民から１１９番があり、住宅や納屋など