ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は2日目を終えた。仲口博崇（53＝愛知）は2日目9Rをインから逃げ切ってシリーズ初勝利。「どの足も機複勝率29％の足じゃない。スローからの行き足が良さそうですね」と機歴を思えば上々の動きだ。マスターズチャンピオンは7回目の出場。師匠だった大嶋一也さん（引退）は07年第8回大会の覇者だ。「大嶋さんは越えられない壁。だけど1着本数だけは越えること