プロスケーターでタレントの織田信成が２２日、【１６回目の結婚記念日】として自身のインスタグラムを更新。「なんと自分とした事が結婚記念日を失念」と反省と感謝をつづり妻との２ショットを投稿した。前夜遅くまで用事があったとし、この日は「６時起きなのに寝坊して起きてお弁当作ってとてんやわんやで過ごしてたら」と一日の始まりはドタバタ。「ラジオ生放送中に『今日は良い夫婦の日（４／２２）『と聞いて『えっ今日