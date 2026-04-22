日本生活協同組合連合会は、2026年4月24日から26日までの3日間限定で、生協創立75周年の記念イベント「喫茶コープ」を、東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場で開催します。レトロな喫茶店がテーマのイベント今年で創立75周年を迎えるコープ（生協）は、3日間限定の記念イベント「喫茶コープ」を開催します。コープとの接点が薄い20代を中心とする若い世代にもコープ商品の良さを感じてもらえるよう、試飲などができるコンテンツが用