とんかつ専門店「松のや」の公式Xアカウント（@matsu_noya）は、2026年４月22日15時から使えるクーポンを公開しました。GW期間も対象なの嬉しい...松のや公式Xが公開した新たなクーポンは、「大麦豚ロースかつフェア」と題したクーポン。大麦豚を使用した5品をいつものロースかつよりお得に楽しむチャンスです。対象商品は下記の通り。・"大麦豚"ロースかつ定食（750円→670円）・"大麦豚"鬼おろしポン酢ロースかつ定食（850円→77