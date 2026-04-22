新年度がスタートして3週間となりました。学校の部活動では新入部員が加わって活気が増しているというチームもあるのではないでしょうか？県内屈指の歴史と実績を誇る美郷中学校の相撲部も新入部員を募集しています。伝統をつなごうと奮闘する2人の3年生を取材しました。※映像でご覧ください。※4月22日午後6時15分のABS news every.でお伝えします