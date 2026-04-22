【菊地姫奈デジタル写真集「Weekender」】 4月22日発売 価格：2,500円 【拡大画像へ】 集英社は、菊地姫奈さんのデジタル写真集「Weekender」を4月22日に発売した。価格は2,500円。 本書は、今年2月に発売された「菊地姫奈カレンダーブック2026」のアザーカット集。“週末を一緒に過ごす”をテーマに、水着やランジェリー、浴衣やパジャマ姿など、ふ