湯沢市の酒造会社で酒蔵の見学コースがきょうリニューアルしました。酒蔵の歴史をはじめ酒造りの工程を体験しながら学ぶことができます。「美酒爛漫」の銘柄で知られる、湯沢市の酒造会社・秋田銘醸です。案内人「ここのタンク1本の中に7,500キロの白米を仕込んで、そして20日から25日かけて発酵させます」酒造りの工程や酒蔵の歴史がわかる見学コースが22日、リニューアルしました。新しくなったコӦ