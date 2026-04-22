秋田市の集合住宅の1部屋に侵入し、下着など盗んだ罪に問われている自衛隊秋田地方協力本部に所属する29歳の防衛事務官の男の初公判が開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容をすべて認めました。男は泥酔した状態で同じ集合住宅の女性の部屋に侵入したということです。住居侵入と窃盗の罪で起訴されているのは、自衛隊秋田地方協力本部に所属する押野望被告29歳です。起訴状などによりますと押野被告は今年2月20日の深夜、秋