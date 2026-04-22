男鹿市で風車の羽根が折れた事故を受け、県は自治体の担当者を集めた会議を開きました。会議では点検の在り方を見直す必要があるといった意見が出されたということで、県は自治体と情報を共有しながら再発防止策などについて検討を進めたい考えです。県が開いた会議には、風車が設置されている県内7つの市と2つの町の担当者が出席しました。県産業労働部三浦均次長「風力発電施設の事故の原因究明こちらもう早々に進んでいくもの