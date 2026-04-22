JUBEEが、2026年第4弾シングル「FENCE -I CHOSE MY WAY-」を本日4月22日に配信リリースした。 （関連：The BONEZ、JUBEE、NOISEMAKER……“コラボの名手”としてのKj今もなお挑戦を続けるチャレンジャーとしての姿） 事前告知なしでリリースされた本楽曲は、5月1日に渋谷Spotify O-WESTにて開催される自身初のフルバンドセットによるワンマンライブ『JUBEE & DA RAP ROCKERS ONE MAN LIVE “RAP ROC